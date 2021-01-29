Под Воронежем полицейские прикрыли наркопритон

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Ранее в полицию поступила информация, что в одном из домов города Россошь ежедневно собираются неизвестные и во время своих «сходок», предположительно, употребляют наркотики. При проверке данные подтвердились. Хозяином злополучной квартиры оказался 33-летний рецидивист. К нему наведывались пировать местные наркоманы.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка 29 января, он предоставлял свое жилище за плату. Дань брал «дозами», продуктами питания и алкоголем. Правоохранители трижды задерживали его гостей в состоянии опьянения и составляли на них протоколы по ст. 6.9 КОАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

В ходе последнего обыска в квартире у него были обнаружены использованные шприцы, пластиковые бутылки со следами наркотиков, а также бумажные и полимерные свертки с веществом растительного происхождения.

Сейчас содержатель наркопритона находится в СИЗО. Кроме того, сотрудники полиции задокументировали факты сбыта им марихуаны местным жителям. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям за организацию наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ) и сбыт наркотиков (ч.3 ст.30, ч.1 ст.228.1 УК РФ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.