Новый маршрут свяжет центр Воронежа и «Озерки»

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже запустят новый маршрут от Кольцовского сквера до отдаленного микрорайона Озерки. Автобус под номером 86 станет ходить по улицам Кирова, 20 лет Октября, ВОГРЭСу, улице Лебедева, Менделеева, набережной реки Песчанка, далее по Циолковского, Туполева, Иркутской, Шидловского. Об этом сообщили 29 января в движении «Город и транспорт».

Накануне, 28 января, изменения в дорожной сети областного центра обсудила комиссия по изменению маршрутов. Она рассмотрела ряд вопросов по установлению новых маршрутов, – пояснили в мэрии Воронежа.

Планируется введение еще двух новых маршрутов, которые могут проследовать от Митрофановского источника в Северный микрорайон и от улицы Перхоровича до улицы Урывского.

– Начать работу в случае согласования комиссией по оценке дорожных условий и после соблюдения всех необходимых процедур маршруты смогут весной, — пояснили в мэрии.

Также члены комиссии согласовали изменение в схеме движения маршрута № 41 с проездом через улицу Шишкова.