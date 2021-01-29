Воронежский педуниверситет планирует вернутся к очному обучению с 8 февраля

Фото с сайта ВГПУ

Студенты Воронежского педагогического университета во втором семестре могут начать традиционное очное обучение с 8 февраля. Об этом официально сообщила пресс-служба вуза 29 января.

Учебное заведение уже готово начать работу в очном формате, но для этого требуется разрешение Роспотребнадзора и учредителя вуза – Министерства просвещения РФ. После этого ректором ВГПУ будет подписан соответствующий приказ. До настоящего времени решения по данному вопросу нет.

В вузе также пояснили, что при этом образовательный процесс будет проходить с соблюдением всех мер санитарной безопасности, чтобы не допустить случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее о готовности начать очное обучение студентов также с 8 февраля сообщили еще два вуза – Воронежский государственный университет и Воронежский университет инженерных технологий. От решения оперштаба и рекомендаций Минобрнауки также зависит вернутся ли в аудитории студенты лесотехнического университета. А вот аграрный университет пока не станет отменять «дистанционку».