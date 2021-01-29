В Воронеже водитель иномарки насмерть сбил мужчину

До пешеходного перехода мужчине надо было пройти 500 метров Фото: из архива «КП»

Авария произошла примерно в 18:45 часов четверга, 28 января, в Воронеже. 39-летний водитель на «Рено Дастер» у дома 1«А» по переулку Новороссийскому сбил переходившего вне пешеходного перехода мужчину. Тот скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 29 января.

Иномарка двигалась в правом ряду по улице Дубровина со стороны улицы Чебышева и направлялась на улицу Ильюшина. В это время дорогу переходил мужчина. Он, судя по всему, решил сократить время пути, поскольку до регулируемого пешеходного перехода надо было пройти 500 метров. В это время в него врезался автомобиль «Рено Дастер».

Как рассказали в региональном главке, сейчас устанавливается личность погибшего. По предварительным данным, мужчине было на вид около 55-60 лет.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 107 ДТП, в пяти из которых четыре человека были травмированы, один погиб.