В воронежском райцентре пропал 38-летний мужчина

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

27 января в Новоусманском районе ушел из дома и не вернулся 38-летний Дмитрий Филатов. С этого дня близкие ничего не знают о его местонахождении, на связь он не выходит. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в его поисках у воронежцев и опубликовали ориентировку на своей странице в соцсетях.

Из особых примет мужчины: рост 180 см, худощавый, русые волосы и голубые глаза.

В день, когда его последний раз видели, Дмитрий Филатов был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черные берцы и черную шапку.

Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните по номеру телефона: 8-800-700-54-52.

Кроме того, в Воронеже уже несколько дней продолжаются поиски 39-летней Татьяны Коробовой. Женщину последний раз видели на улице 9 Января.