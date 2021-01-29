Под Воронежем пять жителей райцентра отделались штрафами за самоуправство

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Бутурлиновке выяснение отношений «как в 90-е» закончилось судебным процессом. На скамье подсудимых оказались пять местных жителей, решивших свести счеты с оппонентом, ударившим кулаками их автомобиль. В итоге злоумышленников приговорили к крупным штрафам в 35 тысяч рублей каждому.

Как рассказали в бутурлиновском райсуде, инцидент произошел в марте 2020 года. Ночью на улице пять молодчиков повздорили с 27-летним парнем. В ходе ссоры потерпевший с кулаками набросился на их автомобиль. Но на этом конфликт не закончился. Утром все пятеро заявились для продолжения разговора и потребовали от молодого человека денег якобы за повреждения, которые нашли на кузове машины. Парень от спонсорства отказался, тогда для пущей убедительности один из оппонентов ударил его по голове. Чтобы избежать побоев, потерпевший бросился в здание местного отделения банка. Однако обидчики последовали за ним, отвесили ему несколько ударов, выволокли на улицу и затолкали в машину. Чудом по пути молодому человеку удалось на ходу открыть дверь авто и выпрыгнуть. После этого он заявил в полицию. В отношение пятерых злоумышленников возбудили уголовное дело за самоуправство ч. 2 ст. 330 УК РФ.

В ходе следствия потерпевший примирился с обвиняемыми. Суд уголовное дело прекратил, но каждый любитель разборок теперь должен заплатить судебный штрафа в размере 35 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.