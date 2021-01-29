Под Воронежем осудили вора, который открутил в чужом доме батареи отопления

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Аннинский райсуд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в краже батарей в одном из домов райцентра. Злоумышленник наглым образом с помощью гаечного ключа открутил семь чугунных радиаторов, а затем с приятелем сдал их на металлолом. Его признали виновным и назначили наказание в один год и семь месяцев лишения свободы.

Как рассказали в суде 28 января, инцидент случился 7 мая 2020 года. Ночью пьяный рецидивист проходил мимо и приметил, что в доме нет света. Он предположил, что там никто не проживает, и решил поживиться чем-нибудь. Проникнув в жилище через окно, не нашел ничего стоящего, кроме батарей. Их то он и решил похитить. Нашел газовый ключ, открутил радиаторы, потихоньку вынес и спрятал их недалеко в лесополосе.

На следующий день он подговорил ничего не подозревающего приятеля, и они вместе отвезли их в пункт приема металла.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.