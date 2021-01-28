Дело главных борцов с коррупцией, обещавших покровительство игорному клубу, передали в суд

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших высокопоставленных сотрудников полиции. Речь идет о 35-летнем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу и его 34-летнем заместителе. Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Напомним, по версии следствия, в феврале-марте 2019-го главные борцы с коррупцией похитили 300 тысяч рублей. Они убедили горожанина, что прикроют его незаконный игорный бизнес в Железнодорожном районе. Однако правоохранители накрыли казино, а владельца привлекли к ответственности. Суд назначил ему 180 часов обязательных работ.

28 января уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции направили в Ленинский районный суд для рассмотрения.