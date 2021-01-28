Министр МВД наградил воронежскую медсестру за работу в «красной зоне»

фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил 26 сотрудников медорганизаций системы МВД России. Церемония состоялась 28 января в режиме видеоконференции.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, среди отмеченных оказалась медицинская сестра медико-санитарной части регионального МВД Хуршеда Кривенда. За работу в «красной зоне» она получила почетную грамоту.

Хуршеда Рустамовна в 2005 году окончила Россошанское медицинское училище. Затем работала в центральной районной больнице Кантемировского района. С 2016-го она трудится в медико-санитарной части.

Пациенты отзываются о медсестре как об удивительном, добром и отзывчивом человеке, имеющим «золотые» руки. Свободное время Хуршеда Кривенда проводит со своими дочерьми, любит активный образ жизни.