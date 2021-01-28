В Воронеже из-за ремонта виадука у "Работницы" изменили маршрут автобуса №3

В мэрии Воронежа сообщили об изменении движения автобусного маршрута № 3 по заявкам горожан. Напомним, это связано с ремонтом путепровода на улице Ленина, где раньше ходил этот маршрут.

Итак, движение автобусов направят с улицы Ломоносова по улице Ленина до остановки «Работница», маршрутка развернется на пересечении улиц Ленина и Урицкого, чтобы выехать на набережную Массалитинова и по улице Степана Разина - на проспект Революции. Дальше она пойдет привычным маршрутом. В обратном направлении, соответственно, с проспекта Революции маршрутка свернет на улицу Степана Разина, потом поедет по набережной Массалитинова, улице Ленина до остановки «Работница», где на пересечении улиц Ленина и Урицкого развернется, чтобы следовать по улице Ломоносова привычным маршрутом.