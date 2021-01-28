В Воронеже оборудовали еще 5 светящихся переходов

Фото из сообщества Мой и твой Воронеж

Воронежцы поделились в соцсетях снимками еще одного светящегося пешеходного перехода. Объект сфотографировали на улице Междуреченской в микрорайоне Шилово. Кадры можно увидеть в сообществе «Мой и твой Воронеж».

Как отметили в мэрии, в Шилово на самом деле оборудовали пять «зебр» с подсветкой. Переходы появились на улице Острогожской в рамках реконструкции - расширения до четырех полос с разделением встречных потоков.

- Решение о создании пяти проекционных пешеходных переходов принято для максимального повышения безопасности пешеходов. В силу погодных условий горизонтальная разметка на объекте будет нанесена только в весенне-летний период, а соответствующие дорожные знаки, к сожалению, не всегда принимаются во внимание всеми автолюбителями, - в пресс-службе мэрии. - Подобное оснащение согласовано с ГИБДД, все пять переходов располагаются у остановок общественного транспорта, ежедневно ими пользуются жители густонаселенного и развивающегося микрорайона Шилово. Каждый переход оборудован проекционным освещением с обеих сторон.

Подсветка делает «зебру» различимой при любой погоде, даже в туман или снег. Напомним, первый переход с подсветкой появился в Воронеже у лицея №3 на улице Переверткина в декабре 2020 года.