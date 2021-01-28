Воронежской девочке со СМА сделали самый дорогой в мире укол

фото из @kristina_sma_help

Кристине Головчанской, страдающей спинальной мышечной атрофией первого типа, сегодня, 28 января, сделали спасительный укол «Золгенсма». Напомним, деньги на самое дорогое в мире лекарство, собирали всенародно, не только земляки. Необходимую сумму, более 150 млн рублей, удалось достичь в самые последние дни перед двухлетием девочки, это случилось в канун Нового 2021 года.

Инъекцию препарата сделали в московской клинике. Мама малышки Светлана Головчанская поделилась эмоциями на странице в Инстаграм, она призналась, что всю ночь перед решающим уколом не могла уснуть. Сама процедура заняла около часа.

- ... Где то в 9.30, мы поднялись в отделение реанимации. Кристюшу забрали, чтобы поставить катетер в венку. Она очень плакала… сердце разрывалось. Где-то через 20 минут мне разрешили зайти. Хотя мне казалось, что времени прошло намного больше. Кристина лежала на кровати, плакала что было сил, пыталась вырвать катетер. Все время я держала ее на руках, это был единственный способ ее успокоить. Вся процедура заняла около часа. Все прошло очень гладко. Кристина все время смотрела мультики. После отключения капельницы нас еще около получаса наблюдали в реанимации, потом разрешили вернуться в палату… Теперь все будет хорошо. Кристина будет жить. Я говорю всем СПАСИБО, кто помог нам спасти дочь, - написала Светлана.

Два года, до которых необходимо было успеть сделать инъекцию, исполнится Кристине 29 января.

Напомним, самый дорогой укол ранее сделали маленьким воронежцам со СМА Артему Мартынову и Марии Федоткиной. Им тоже собирали деньги на препарат всем миром.