В Воронеже директору молодежного центра грозит штраф за несоблюдение мер противопожарной безопасности

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку в Молодежном центре поддержки социальных инициатив «Маяк». Выясняли, насколько здание защищено от пожара. Как оказалось, слабо.

- Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправностях, состоянии технических средств из помещения без круглосуточного пребывания персонала. Кроме того, система сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Также не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации, - перечислили обнаруженные нарушения в районной прокуратуре.

В отношении директора «Маяка» возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Ему грозит штраф от 6 до 15 тысяч рублей.