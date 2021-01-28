В Воронеже могут появиться два пояса велодорожек возле водохранилища

Перспективы для любителей велопрогулок вроде неплохие. Весь вопрос в том, как задумки реализуются на практике. Фото: из архива «КП»

Во время прямого эфира руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области ответил на вопросы любителей велопрогулок. Они интересовались, когда в городе появятся специальные дорожки для их двухколесного транспорта.

- Прорабатываются разные варианты. В том числе два пояса велодорожек на правом и левом берегу водохранилища с выходом на Чернавский мост и ВОГРЭС. Также при строительстве Остужевской развязки рассматриваем возможность оборудования маршрутов с выходом на Бабяково и Новую Усмань, - рассказал Владимир Кадурин.