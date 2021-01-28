В Воронеже могут построить новый бассейн

Новый бассейн могут начать строить уже в 2022 году. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Похоже, на проекте Дворца водных видов спорта имени Саутина можно ставить крест. По крайней мере в том виде, в каком его планировали сделать энное количество лет назад. Об этом можно судить из слов руководителя областного департамента физкультуры и спорта Владимира Кадурина.

- 27 января я встречался с Дмитрием Ивановичем (Саутиным – ред.), - рассказал Владимир Викторович. – Мы обсуждали проект нового бассейна, где можно будет заниматься не только прыжками в воду, но и водным поло, а также синхронным плаванием. Что же касается Дворца водных видов спорта имени Саутина, то в нынешнем виде проект очень дорогостоящий и, видимо, все-таки не очень эффективный.

Подробнее о планируемом бассейне рассказал сам Дмитрий Саутин:

- Он может появиться недалеко от остановки «Ильича», поблизости от школы № 6, где занимаются греблей на байдарках и каноэ. Земельный участок уже отведен, там находятся какие-то старые ветхие строения барачного типа, снести их, наверное, большого труда не составит. В 2021 году будут разрабатывать проект. При благоприятном развитии событий уже в 2022 году возможно начало строительства. Хотим сделать водные дорожки длиной 33 метра и шириной 22 м., чтобы можно было и в водное поло играть. Там будет не только бассейн, но еще и спортзал. По финансированию хотелось бы уложиться в 300 миллионов рублей.