Воронежским детям будут лечить зрение с помощью мультиков

В областной офтальмологической больнице появился новый аппарат для восстановления зрения у детей. Оборудование будет корректировать зрение с помощью мультфильмов. Это видеокомпьютерный аутотренинг на основе биологической обратной связи с мотивационным подкреплением, сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Процедура простая: ребенок садится перед экраном, к отдельным зонам его головы крепятся датчики и надеваются наушники. В процессе просмотра мультфильмов аппарат анализирует показатели активности зрительных центров ребенка. Видео намеренно периодически прерывается, что повышает мозговую активность ребенка, так как он стремится продолжить просмотр. В ходе ежедневных процедур в мозге постепенно формируются новые рефлекторные связи, которые улучшают зрение.

Новый аппарат используется для восстановления остроты зрения при всех формах аметропии: миопии, гиперметропии, астигматизме, а также для лечения всех форм амблиопии, косоглазия, для реабилитации пациентов с органическими формами патологии (дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва). Причем без ограничений по степени тяжести заболевания и возраста пациентов (процедура доступна для детей с ранних лет).