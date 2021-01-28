Воронежских родителей предупредили об ответственности за участие их детей в несанкционированных митингах

Полиция предупредила воронежцев об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях. По данным правоохранителей, в соцсетях идет агитация на несогласованный митинг 31 января.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Правоохранители обратили особое внимание родителей - на ответственность за участие их детей в несанкционированных митингах. Даже если они несовершеннолетние, за участие в несанкционированных митингах, шествиях, совершение при этом хулиганских действий, они подлежат ответственности наравне с взрослыми участниками правонарушения.

В частности, с 16 лет могут наказать штрафом за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за организацию массового одновременного пребывания и передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

И привлечь к уголовной ответственности: за участие в массовых беспорядках, неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, приведение в непригодность транспортных средств или путей сообщения.

Родителей несовершеннолетних могут оштрафовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей.

Напомним, 23 января в ходе несанкционированного митинга на проспекте Революции было замечено много молодежи. Многие ребята в принципе не понимали, для чего они собрались, следуя призывам в соцсетях, «просто гуляли».