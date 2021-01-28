В Воронеже ищут водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

В среду, 27 января, в 7.45 у дома № 41Б/3 на улице Ростовской машина сбила 56-летнюю женщину. Жительница Воронежа шла по дороге по «зебре». В этом месте светофора нет.

Водитель ехал со стороны Новосибирской в направлении улицы Корольковой. Это пока все, что о нем известно. Виновник ДТП даже не остановился. Сбитая женщина не успела разглядеть, какой автомобиль ее сбил. Сейчас ей вообще не до того – она получила тяжелые травмы.

Полицейские разыскивают бессовестного водителя, а также продолжают выяснять обстоятельства ДТП.