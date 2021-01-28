В Воронеж поступило 1000 упаковок лекарства, применяемого в терапии коронавируса

В рамках всероссийской благотворительной программы «Арепливир - врачам» в Воронежскую область привезли препарат для лечения врачей и младшего медицинского персонала, работающих с пациентами c диагнозом COVID-19. Об этом 28 января сообщил пресс-центр правительства Воронежской области.

Медучреждениям региона передали 1000 упаковок «Арепливира». Препарат входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19. Сообщается, что в ходе клинических исследований эффективность препарата замечена на начальной стадии лечения коронавируса, лекарство препятствует переходу заболевания в тяжелую форму.

Напомним, в Воронежской области довольно много медиков стали жертвами ковида. В список памяти вошли хирург Нижнедевицкой райбольницы Василий Попов, его коллега из Эртильской больницы Александр Махай, 50-летний Сергей Чекмарев, занимавший должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы.

От коронавируса скончались 65-летний доцент Воронежского медуниверситета Сергей Пегусов, 55-летний врач-физиотерапевт областной клинической инфекционной больницы Сергей Пошукайлов и 74-летний хирург Давыдовской больницы Лискинского района Виталий Слепцов.

В ноябре умерли от ковида 71-летний заведующий колопроктологическим отделением больницы №3 Владимир Андрейчук, 60-летний врач скорой помощи Игорь Жуков, а также 64-летняя старшая медсестра больницы №3 Валентина Козырева и 56-летняя заведующая терапевтическим отделением поликлиники №7 Ольга Князева.

Жертвами коронавируса стали 62-летний Виктор Петров из Новоусманской райбольницы, санитарка приемного отделения больницы №3 Татьяна Терновых. Кроме того, скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологическим отделением Павловской райбольницы Елена Минакова. Ей было 57 лет. Умер от коронавируса также врач Верхнемамонской больницы Алексей Денисов.

В декабре от ковида скончалась 65-летняя медсестра из Боброва Галина Сырова.