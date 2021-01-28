Стали известны районы Воронежской области, в которых в 2020 году никого не убили

Число убийств в Воронеже в 2020 году снизилось. Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги 2020 года по самым жутким из всех возможных преступлений – убийствам. Оказалось, что по сравнению с 2019 годом их число не изменилось – 86.

В Воронеже количество убийств снизилось – с 34 до 30. Соответственно в районах области их стало больше – было 52, стало 56.

В Бобровском и Новоусманском районах число убийств возросло, а в Коминтерновском, Россошанском и Семилукском – наоборот, значительно снизилось. Конкретные цифры в надзорном ведомстве не назвали.

В то же время с 48 до 55 увеличилось число преступлений, проходящих по статье, карающей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. То есть, по сути, тех же убийств. В Воронеже количество таких преступлений возросло с 5 до 20, особенно в Железнодорожном и Советском районах. В районах области их число, напротив, снизилось - с 43 до 35.

В то же время есть два района, где в 2020 году вообще никого не убивали - Петропавловский и Семилукский.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов раскрыли шесть убийств прошлых лет.