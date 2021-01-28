В Воронеже могут появиться два спорткомплекса, похожих на «Олимпик»

Побегать на лыжах в перспективе можно будет не только на "Олимпике", но и еще в двух спорткомплексах. Фото: из архива «КП»

В Воронеже могут сделать еще два спорткомплекса, аналогичных СОК «Олимпик». Об этом сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин. По его словам, один из объектов может появиться на улице Острогожской с заходом в лесную зону, другой – на левом берегу.

Кроме того, предусмотрена и реконструкция самого «Олимпика».

- Уже подготовили техническое задание. Надеемся, что удастся не только расширить парковку, но и в целом улучшить инфраструктуру. В частности, сделать современные помещения для проката спортинвентаря, для организации подготовки спортсменов, а также для оказания методической помощи. Сейчас, когда объект перешел в областную собственность, сделать это вполне реально.