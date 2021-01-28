В Воронеже отремонтировали красный дом на улице Алексеевского

фото фонд капремонта Воронежской области

На улице Алексеевского отремонтировали дом №23. 65-летнему зданию давно требовалось обновление – как снаружи, так и внутри. До капремонта трехэтажка выглядела ужасно: штукатурка потрескалась и во многих местах осыпалась, лепнина и другие декоративные украшения пришли в негодность, а краска «полиняла» до грязно-ржавого цвета. Да и внутридомовые инженерные коммуникации дышали на ладан.

В 2020 году завершился капремонт трехэтажки. С 2016 года в доме №23 благодаря региональной программе капитального ремонта полностью заменили кровлю, модернизировали системы отопления, электроснабжения, холодного водоснабжения и канализацию. Старые рассохшиеся оконные рамы в подъездах заменили на современные стеклопакеты, которые сокращают до минимума потери тепла в местах общего пользования. И обновили фасад: теперь у трехэтажки ярко-красный «наряд» стен с белоснежными карнизами и архитектурным декором.

- Дом стал выглядеть совсем иначе, более солидно и при этом нарядно, - считает старшая по дому №23 Валентина Иванникова. - Пришлось постоянно контролировать рабочих, ходить за ними, что называется, по пятам. Когда пришло время выбирать цвет для фасада, нам предложили три варианта, в том числе и бежевый. Но мы сочли оптимальным вот этот красный цвет. Он более долговечный, да и фасад делает более привлекательным.