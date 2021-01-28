Воронежец по указке мошенников оформил на себя три кредита и перевел им полмиллиона рублей

Каждый день мы пишем о дистанционных мошенниках, выуживающих у воронежцев огромные суммы путем телефонных баек о «службе безопасности банка». На бородатую сказку повелся очередной доверчивый земляк.

41-летнему мужчине позвонил «сотрудник банковской организации» и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. А для пресечения несанкционированных действий мошенников нужно оформить кредит самому и перевести полученные деньги на расчетный счет. Запутанный воронежец скачал приложение, указанное лже-сотрудником банка и, следуя его инструкциям, получил кредит в 296 тысяч рублей, после чего перевел зачисленные средства на номер телефона, продиктованный аферистом. На следующий день мошенники вновь повторили свой «фокус», сообщив мужчине, что в двух других банка также зафиксирована попытка оформления кредита на его имя. Введенный в заблуждение воронежец сходил в указанные банки, оформил в каждом кредиты по 100 тысяч рублей и перевел деньги на номера якобы безопасных счетов. Вернуть деньги звонившие пообещали в ближайшие дни, но естественно на связь больше не вышли.

27 января жертвами дистанционных мошенников стали 12 жителей региона, в общей сложности они лишились более 1,3 млн рублей. Будьте бдительны, никому не сообщайте данные своих карт, коды с оборотной стороны карты и из смс, пароль для доступа в личный кабинет банка. Настоящие сотрудники банка никогда не предлагают провести операции дистанционным путем, в том числе связанные с оформлением кредитных обязательств.