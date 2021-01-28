В Воронежской области водителя-экспедитора насмерть придавил прицеп фуры

21 января в транспортной компании «Сельта» произошел несчастный случай - погиб водитель-экспедитор. Государственная инспекция труда в Воронежской области приступила к расследованию произошедшего.

Как рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе региональной Гострудинспекции, работник остановил фуру возле заправочной колонки. Водитель-экспедитор зачем-то полез под переднюю часть полуприцепа. Там у машины был установлен бак. В какой-то момент очевидцы услышали некий «хлопок». Оказалось, что полуприцеп фуры придавил мужчину. Работник скончался на месте происшествия.

Важно отметить, что полуприцеп - это разновидность прицепа, которому необходимо передней частью опираться на тягач, так как он не в состоянии самостоятельно удерживать равновесие.

- В настоящее время сформирована комиссия по расследованию данного несчастного случая под председательством представителя государственной инспекции труда. В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - отметили в ведомстве.