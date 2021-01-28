В Воронеже синоптики предупредили о резком усилении ветра

Во время сильного ветра вообще лучше оставаться дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронежском гидрометцентре сообщили о резком усилении ветра с 3.00 до 15.00 пятницы, 29 января. Слабый юго-восточный сменится на мощный южный. Возможны порывы до 15-20 м/c. При этом температура воздуха практически не изменится.

Всем, у кого во дворе либо на прилегающих территориях есть какие-либо шаткие конструкции (особенно стоит быть внимательными, если не все в порядке с крышами), стоит либо их закрепить, либо не ходить рядом с ними. Также не стоит останавливаться возле деревьев.

Сильный ветер принесет более похожую на зимнюю погоду. Уже в ночь на 30 сентября синоптики прогнозируют -1 градуc, а днем температура не поднимется выше нуля.