В Воронеже могут возбудить уголовное дело после падения работника в шахту грузового лифта

Нарушение работником дисциплины труда стало основной причиной несчастного случая Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Государственная инспекция труда в Воронежской области завершила расследование несчастного случая, в результате которого работник приборостроительного предприятия ПАО «Автоматика» получил тяжелые повреждения. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось 28 октября 2020 года. У сотрудника не было допуска к обслуживанию лифта. Однако мужчина решил самостоятельно отремонтировать неисправности. В итоге он упал в шахту грузового лифта.

- Нарушение работником дисциплины труда стало основной причиной несчастного случая. Сопутствовавшей причиной произошедшего стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля за работниками организации. Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, - сообщили в региональной Государственной инспекции труда.