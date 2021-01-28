Коронавирус в Воронежской области на утро 28 января: число больных перевалило за 57 тысяч

Расслабляться рано: за сутки число зараженных в Воронежской области по-прежнему недалеко от 400. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В федеральном оперативном штабе предоставили данные по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области на утро четверга, 28 января.

Заразились еще 382 человека. Это по-прежнему пятое место среди худших по этому показателю регионов России. За сутки больше людей заразились только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Общее число подхвативших коронавирус жителей Воронежской области теперь 57 090.

Выздоровели еще 320 человек. По этому показателю Воронежская область занимает 14 место среди лучших регионов России. Всего с начала эпидемии вылечились 51 255 наших земляка.

Напомним, губернатор Александр Гусев заявил, что с 25 по 27 января число госпитализированных больных коронавирусом оказалось меньше числа выписанных из больниц: 804 человека против 998.

Сохраняется жуткая стабильность по умершим – больше 20 человек за сутки, на этот раз 22 – шестое место среди самых неблагополучных российских регионов. Впрочем, у регионального оперативного штаба обычно по этому показателю бывают другие цифры.

Напомним, первый компонент вакцины «Спутник V» получили уже 11 452 жителя Воронежской области. Причем 2 327 из них сделали и второй укол, обеспечивающий максимальный эффект.