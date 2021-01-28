В Воронеже поймали серийного мошенника, устраивавшего липовые ДТП

Мошенника отправили в СИЗО, сейчас оформляют решение об его аресте. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские задержали 45-летнего воронежца. Мужчину обвиняют в серии мошенничеств. Ранее он уже был судим за аферы.

По данным полиции, мошенник орудовал с декабря 2020-го по января 2021 года. Он звонил четырем пожилым женщинам, представлялся полицейским и заявлял, что либо их сын, либо внук попал в ДТП. И нужны деньги для того, чтобы его не привлекали к ответственности. Якобы за ними приедет посредник. Этот субъект позже забирал деньги. А потом, естественно, оказывалось, что никакой аварии не было. Задержать преступника помогли записи с камер видеонаблюдения.

Добычей афериста стало около 200 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Сейчас мужчина находится в СИЗО, решается вопрос об его аресте.