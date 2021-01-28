Стали известны адреса дворов в центре Воронежа, которые благоустроят в 2022 году

В управе Центрального района прошли общественные слушания по поводу включения дворов в программу благоустройства на 2022 год. На них рассматривали десять заявок. Их все решили утвердить. Таким образом, в 2022 году благоустройство проведут во дворах по следующим адресам:
- 25 Октября, д. 45 и 48;
- Феоктистова, д. 6;
- Никитинская, д. 16;
- Плехановская, д. 58а;
- Ломоносова, д. 114/4;
- Березовая роща, д. 10 и 38а;
- Сакко и Ванцетти, д. 63;
- Карла Маркса, д. 108/110.
На эти цели запланировали потратить около 31 миллиона рублей.