Стали известны адреса дворов в центре Воронежа, которые благоустроят в 2022 году

В управе Центрального района прошли общественные слушания по поводу включения дворов в программу благоустройства на 2022 год. На них рассматривали десять заявок. Их все решили утвердить. Таким образом, в 2022 году благоустройство проведут во дворах по следующим адресам:

- 25 Октября, д. 45 и 48;

- Феоктистова, д. 6;

- Никитинская, д. 16;

- Плехановская, д. 58а;

- Ломоносова, д. 114/4;

- Березовая роща, д. 10 и 38а;

- Сакко и Ванцетти, д. 63;

- Карла Маркса, д. 108/110.

На эти цели запланировали потратить около 31 миллиона рублей.