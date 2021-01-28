В Воронеже караоке-бар торговал "левым" алкоголем

Фото предоставлено управой Коминтерновского района

Очередной рейд полиции и сотрудников управы по незаконной реализации алкоголя в Коминтерновском районе выявил заведение, без разрешения торгующее горячительными напитками.

В караоке – баре «Амнезия», расположенном на Владимира Невского, 1 «а», полицейские составили протокол и изъяли из продажи реализуемые без лицензии напитки. Чаще всего, по словам специалистов, в таких подпольных барах продают алкоголь с поддельными акцизами, а то и вовсе откровенную «паленку», в том числе и технические жидкости, употребление которых опасно для жизни.

- За такие нарушения предпринимателям выписываются штрафы от пятисот тысяч рублей, - рассказали в управе Коминтерновского района. – Поэтому владельцам торговых точек выгоднее приобрести лицензию, чем платить штраф.