В Воронеже планируют восстановить старейшую мощеную улицу

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В этом году в рамках муниципально-частного партнерства (с привлечением спонсорских средств) в центре Воронежа запланировали работы по благоустройству сквера «Авиаторов» (в районе д. 21 по ул. Ворошилова) и сквера «Заводской» (ул. 9 Января). Разработаны проекты благоустройства скверов «Кропоткина,4», «Кирова, 2», сквера имени Куцыгина, «Студенческих отрядов», Бульвара Чапаева, а также реконструкция Севастьяновского съезда.

Эскиз реконструкции сквера "Авиаторов", предоставлено управой Ленинского района

Что касается последнего, то, как пояснили в управе Ленинского района, идея восстановления исторического мощеного съезда и подпорной стены на одной из старейших улиц города обсуждается в администрации давно. Этот место могло бы стать объектом привлечения туристов, но работы здесь требуют больших вложений с привлечением средств областного или даже федерального бюджетов. Сейчас варианты финансирования проекта реконструкции обсуждаются на уровне правительства.