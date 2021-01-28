В Воронеже на видео попала машина, ехавшая по «встречке» на участке с односторонним движением

Возможно, водителя ввело в заблуждение то, что дорога в этом месте достаточно широкая для одностороннего движения. Фото: кадр с видео

В паблике «Типичный Воронеж» пользователь, пожелавший остаться анонимным, выложил видео, на которое попала машина, ехавшая наперерез всем остальным авто по участку с односторонним движением. Автор поста отметил, что в этом месте подобные нарушения совсем нередки.

В комментариях отметили, что на этом участке явно не хватает знаков, обозначающих дорогу с односторонним движением. При этом когда-то здесь было две полосы. Люди высказывали предположение, что может быть у водителя и не было злого умысла – просто он либо приехал из другого города, либо давно не был в этих местах.