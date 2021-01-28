В Воронеже иномарка сбила на «зебре» 18-летнюю девушку

Девушку, получившую тяжелые травмы, на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В среду, 27 января, в 17.40 у дома № 70Д на улице Грамши случилось ДТП, в котором серьезно пострадала девушка.

По данным полиции, 24-летний водитель «Ниссан Сентра», ехавший со стороны улицы Чапаева в направлении Матросова, почему-то не затормозил перед «зеброй», не регулируемой светофором. В результате он сбил переходившую дорогу 18-летнюю девушку. Она получила травмы разной степени тяжести, ее увезли в больницу.

Всего 27 января в Воронежской области случилось 136 ДТП, из них 109 – в Воронеже, 23 – в районах, 4 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы шесть человек. Пойманы девять пьяных водителей.