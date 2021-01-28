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Дом в центре Воронежа, построенный в начале XX века, после реставрации отдадут под офисы

Сейчас он похож на ночлежку для бомжей
Юрий КОЗЛОВ
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Примерно таким планируют сделать дом Вагнера.

Примерно таким планируют сделать дом Вагнера.

Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

В региональном управлении по охране объектов культурного наследия приняли решение о начале реставрации дома по адресу: улица Никитинская, 45. Здание будут приводить в порядок специалисты воронежской подрядной организации – ООО «Терра», имеющей лицензию на проведение подобных работ, выданную Министерством культуры России.

Во время реставрации обещают полностью сохранить исторический облик здания. Будут несколько изменены только внутренние помещения. Подходы к дому обещают сделать удобными для инвалидов, а прилегающую к зданию территорию планируют благоустроить. После окончания реставрации (ее планируют завершить в октябре 2023 года) дом отдадут под офисы.

Этот исторический объект известен как дом Вагнера – по имени агронома, под руководством которого он был построен в 1901 году. С 1917-го его стали использовать как жилой. В 1942-1943 годах здание было сильно повреждено после бомбежек и артобстрелов. После войны его восстановили. В 1996 году дом расселили и приспособили под офисы. В 2010 году здание сгорело и с тех пор пребывает в плачевном состоянии – с дырявой крышей и частично обрушенными стенами. В 2013-м его даже пытались по-тихому демонтировать. Не вышло.

В 2018 году Дом Вагнера продали бизнесмену Антону Евсееву по символической цене 1 рубль. Впрочем, земельный участок под ним обошелся предпринимателю в сумму несравнимо большую - около 10,16 миллионов рублей.