Под Воронежем ночью сгорел «Мерседес»

Пожар удалось потушить через 12 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 28 января, около 2.30 в селе Новоподклетное Рамонского района загорелся «Мерседес С200».

- О пожаре на улице Генерала Горчакова в дежурную часть сообщили в 2.38, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выезжала одна пожарная машина. Возгорание ликвидировали три наших сотрудника. Пожар удалось полностью потушить в 2.50. Огонь повредил моторный отсек и приборную панель на площади два квадратных метра. По оперативным данным, пострадавших на пожаре нет.