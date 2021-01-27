В Воронеже больше пяти дней не удается связаться с пропавшей женщиной

Быть может, вы ее видели?

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» просят помочь в поиске 39-летней Татьяны Коробовой. Татьяну Васильевну последний раз видели в Воронеже в районе улицы 9 января. С 22 января с ней не удается связаться.

Рост пропавшей женщины - 158 сантиметров. Она среднего телосложения. У нее темно-коричневые волосы до плеч. О том, как была одета жительница Воронежа в день исчезновения, ничего не известно.

Всем кому известна любая информация о местонахождении Татьяны Коробовой, просьба обратиться по телефонам: 8(995)333-13-13 или 112.