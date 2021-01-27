В Воронежской области благоустроят набережную и установят памятный знак в честь Петра I

К 2022 году может быть благоустроена набережная реки Дон в Павловске. Там планируют установить памятный знак, посвященный строительству военно-морского флота на Воронежской земле в петровскую эпоху. Проект 27 января в режиме видеоконференции обсудили губернатор Александр Гусев и замминистра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Благоустройство должно пройти в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». На работы из федерального бюджета в 2021 году выделят 22,5 млн рублей, в 2022 - 28,5 млн рублей. Будут выделены средства и на установку памятного знака.

Россия готовится к празднованию 350-летия российского императора Петра I. Мероприятия к этой дате начались в 2019 году и продлятся до 2022 года. Малые города, связанные с именем Петра Великого, должны самым активным образом поучаствовать в рамках программ по благоустройству. Федеральные гранты и субсидии будут выделены малым петровским городам, чтобы они успели выполнить работы к 2022 году, когда будет праздноваться юбилей российского императора.