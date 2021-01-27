Воронежский институт искусств возглавит Сергей Карпов

Сергей Карпов в спектакле "Американские горки" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Исполняющим обязанности ректора Воронежского государственного института искусств стал Сергей Карпов. 27 января нового руководителя коллективу вуза представила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Сергей Карпов родился 5 октября 1955 года. В 1976 году он окончил Воронежский государственный институт искусств. С этого же года Сергей Викторович выступал в труппе Воронежского академического театра драмы имени А. В. Кольцова.

В 2010 году его избрали депутатом Воронежской городской Думы по Центральному району. Сергей Карпов работал в постоянных комиссиях по здравоохранению и экологии и по образованию, культуре и социальной поддержке населения. С 2011 года он работал директором Дворца творчества детей и молодежи.