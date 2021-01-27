В Воронежской области мужчина угнал автомобиль у отчима

Ночью 24 января 37-летний житель села Масловка Лискинского района выпил и отправился в гости к своей матери. В тот вечер в ее доме был 62-летний сожитель. Он припарковал свой автомобиль «ВАЗ-21074» у дома. Сын хозяйки тайно взял ключи от машины и отправился кататься по селу.

Вскоре собственник автомобиля заметил угон и обратился с заявлением в полицию. В село Масловка приехал экипаж сотрудников ГИБДД. Той же ночью они задержали 37-летнего местного жителя на одной из улиц села за рулем угнанного автомобиля. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ст.264.1 УК РФ).

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 и статьи 264.1 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. «ВАЗ-21074» возвращен законному владельцу.