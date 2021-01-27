В Воронеже магазину запретили разгружать машины с товарами во дворе жилого дома

Специалисты Роспотребнадзора по жалобе жильцов дома № 150а на Ленинском проспекте проверили работу магазина «Юнитон». И выяснили, что при разгрузке машин с товарами во дворе создается сильный шум и грохот. Что явно мешает нормально жить людям, окна которых выходят во двор. Более того, в перспективе у них могут возникнуть заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

На бизнесмена-владельца магазина составили административный протокол. По решению Советского районного суда от 22 января разгрузка машин со стороны двора дома запрещена на семь суток.

Напомним, по жалобе жильца дома № 13/13 на улице Кривошеина в магазине торговой сети «Пятерочка» запретили транспортировку товаров на тележках в торговый зал на 20 суток.