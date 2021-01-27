В Воронеже пьяный водитель протаранил кусты

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ч.1, ст. 12.8 КоАП. Фото: СОЦСЕТИ

Воронежцы в социальных сетях рассказали, что 27 января около 1:00 по улице Ростовская в кусты улетел автомобиль «ВАЗ-2114». По словам очевидцев, за рулем был пьяный мужчина. Когда сотрудники ДПС оформляли аварию, как рассказывают горожане, водитель попытался сбежать и опять же не увидел куст и побежал прямо на него, после чего упал.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили «КП-Воронеж», что авария случилась у дома №84 по улице Ростовская. За рулем отечественной легковушки был 34-летний мужчина. В крови воронежца в последствии обнаружили, 0,433 промилле. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ч.1, ст. 12.8 КоАП.