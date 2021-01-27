Жителя Воронежской области осудили за экстремистские песни в соцсетях

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бутурлиновский райсуд оштрафовал 32-летнего местного жителя за хранение в целях массового распространения экстремистских аудиозаписей. В отношении злоумышленника ранее возбудили административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ. Об этом сообщили в суде 27 января.

Мужчина на своей странице в социальной сети разместил аудиозапись песни группы Дюшес «Я рисую белым мелом 14/88». В 2013 году ее содержание Курганский городской суд признал экстремистским и внес ее в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

Суд назначил мужчине штраф размере 1500 рублей с конфискацией материалов на его странице в сети.