В Воронежской области инспекторы выручили водителя с заглохшим автомобилем

Сотрудниками отделения ГИБДД остановились, чтобы помочь водителю Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Нижнедевицком районе Воронежской области лейтенанты полиции Дмитрий Сидоров и Александр Румянцев на отдаленной улице Школьная в поселке Курбатово заметили автомобиль «ВАЗ», который стоял на обочине с открытым капотом.

Сотрудниками отделения ГИБДД остановились, чтобы помочь водителю. Хозяин машины рассказал, что во время движения внезапно заглох двигатель автомобиля. Мужчина пытался его самостоятельно неоднократно запустить, но сделать это так и не удалось из-за разряженного аккумулятора. Сотрудники с помощью пусковых проводов от патрульного автомобиля запустили двигатель.