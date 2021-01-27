У жителя Воронежской области нашли килограмм марихуаны

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

В Борисоглебске правоохранители при обыске в одном из домов обнаружили мешок с сомнительной травой. Как выяснилось в ходе экспертизы, в нем местный житель хранил марихуану. Найдя еще осенью плантации конопли на ораине города, он запасливо насушил себе наркотика криа всю зиму. Его преступные деяния пресекли стражи порядка.

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Как было установлено судом, марихуану у него обнаружили общей массой не менее 1066,41 грамма. При вынесении приговора с учетом данных о его личности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств злоумышленника приговорили к трем годам «условно».