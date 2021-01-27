Посткоронавирусный феномен: в Воронежской области взрослые стали чаще болеть ОРВИ, чем дети

Маски - хорошее средство профилактики не только коронавируса, но и других ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарные врачи рассказали о количестве заболеваний ОРВИ за третью неделю 2021 года – с 18 по 24 января. За медицинской помощью обратились 9605 жителей Воронежской области. Это на 3 процента ниже, чем за предыдущую неделю.

При этом прослеживается тенденция – если раньше, до эпидемии коронавируса, заболевших детей было больше, чем взрослых, то теперь ситуация развернулась в обратную сторону. Сейчас малышей и школьников до 14 лет всего 30,7 процентов от общего числа подхвативших ОРВИ – за прошедшую неделю 2962.

Разгадка феномена – скорее всего, в том, что коронавирусом (который, по сути, тоже ОРВИ, хотя и смертельно опасен) заражаются чаще всего взрослые люди.

По-прежнему пока специалисты Роспотребнадзора не регистрировали заболеваний гриппом. Что не может не радовать – наложение этой, хотя и хорошо известной, но опасной заразы на эпидемию коронавируса может еще более ухудшить и без того непростую ситуацию.