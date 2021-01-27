В Воронеже работникам магазина запретили грохотать тележками после жалобы жильца дома

Тележки в торговый зал магазина на улице Кривошеина пока возить нельзя. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя дома № 13/13 на улице Кривошеина «достал» шум, доносящийся из расположенного рядом с его квартирой магазина торговой сети «Пятерочка». Он пожаловался в региональное управление Роспотребнадзора.

Санитарные врачи пришли в гости к измученному шумом мужчине и замерили уровень грохота тележек магазина. Оказалось, что, действительно, шум в одной из комнат квартиры явно превышает предусмотренную законом норму. Теоретически такая нагрузка на слух может стать причиной заболеваний сердечно – сосудистой и нервной систем.

На юрлицо, представляющее магазин, составили административный протокол. Его направили для рассмотрения в Советский районный суд, где 25 января приняли решение – на 20 суток запретить транспортировку товаров на тележках в торговый зал. Видимо, за этот срок руководители этой торговой точки должны изобрести способ снизить уровень шума.