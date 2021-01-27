Воронежский перевозчик сменил экипировку всех новых автобусов

Пример экипировки Фото: предоставлено ООО «АТП-1».

Воронежский перевозчик «АТП-1» завершил смену экипировки всех новых автобусов, которые входят в состав автопарка компании. В 2020 году были разработаны четыре варианта визуального оформления информационных материалов в салонах транспорта. С помощью голосования воронежцев были выбраны финальные варианты.

В новых ПАЗ «Вектор NEXT» (например, маршруты № 54, 120, 10а) информация размещена над окнами. В газелях Next Citiline (например, маршруты № 20, 37) - также над окнами. А в газелях City (маршрут № 20) – на двустворчатой двери, что позволяет не закрывать обзор. Отметим, что в автобусах «ПАЗ», которым предстоит списание, не стали менять экипировку.

В перечень справочной информации входят правила пользования автобусом, инструкции по оплате проезда, справочные данные о компании и контакты для обратной связи. С внешней стороны автобусы оснащены новым логотипом компании, информацией о стоимости проезда и перечне остановок.