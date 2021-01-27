Под Воронежем водителя отправили в колонию-поселение на 2 года за смерть девушки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Россошанский районный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ольховатского района, сбившему насмерть девушку, переходившую дорогу не по «зебре». Молодой человек отправится отбывать два года в колонии-поселении. На такой же срок его лишили водительских прав. Об этом сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в суде 27 января.

Приговор выносили накануне. Водителя признали виновным в аварии, которая произошла 16 декабря 2019 года в 7.35. Тогда молодой человек ехал на «девятке» по улице Базарной поселка Заболотовка в сторону Ольховатки с высокой скоростью. У дома № 14 дорогу переходила 21-летняя девушка. Автомобилист не успел затормозить и сбил ее. Пострадавшая позже умерла от травм в больнице.

Водителя осудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».