В Воронеже оперативники поймали воровку в маршрутном автобусе

26 января на Московском проспекте в маршрутный автобус зашла неприметная женщина. На нее не обратила внимание 30-летняя пассажирка. Однако после недолгой совместной поездки у последней из сумки пропал кошелек, в котором лежали 1300 рублей.

Вот только скрыться воровке не удалось. За незаконным ремеслом ее застали оперативники. В отделе полиции 42-летняя местная жительница призналась, что дождавшись, когда женщина отвлечется, похитила кошелек. Ранее женщину уже судили за карманные кражи.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция напоминает, что карманниками выбирают общественный транспорт и места с большим скоплением народа - рынки, ярмарки, базары, большие магазины, вокзалы. Там легко приблизиться к кошельку или мобильному телефону вплотную и легко его вытащить. Не надо класть деньги (мобильный телефон и документы) в задний карман брюк. Не гарантируют сохранность кошелька, мобильного телефона и карманы на верхней одежде. Не акцентируйте внимание посторонних на местонахождения ваших денег и другого имущества.