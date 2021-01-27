Под Воронежем рецидивистка напала на пенсионерку ради 90 рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Вопиющий случай произошел в селе Колодезное Каширского района. Вечером недалеко от своего дома по улице Октября была ограблена 69-летняя пенсионерка, возвращавшаяся с работы из Нововоронежа. Злоумышленница напала на нее и потребовала дать ей тысячу рублей. У пожилой женщины таких денег не оказалось. Тогда женщина отняла у нее кошелек, вытащила 90 рублей мелочи и скрылась.

Старушка заявила о случившемся в полицию. Как рассказали в региональном главке 27 января, стражи порядка составили ориентировку на розыск подозреваемой и распространили ее по всем дежурным нарядам. Пострадавшая рассказала, что злоумышленница была одета в красную куртку с ярким узором.

Через некоторое время грабительницу задержали в доме ее знакомых. 34-летняя женщина уже была неоднократно судима. Во время досмотра в ее куртке нашли ворованную у старушки мелочь.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленница задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ей грозит до семи лет лишения свободы.